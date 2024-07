Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Mann leistet Widerstand

Penzlin (ots)

Am Nachmittag des 03.07.2024 wurde der Polizei in Waren eine Person an der Badestelle in Penzlin gemeldet, welche dortige Passanten anpöbeln und belästigen soll. Weiterhin soll der Mann Alkohol getrunken haben und dann alkoholisiert mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt unterwegs sein.

Die Kollegen konnten die beschriebene Person auf dem Marktplatz in Penzlin antreffen. Es handelt sich um einen 46 Jahre alten Deutschen, der augenscheinlich stark alkoholisiert war. Da der Tatvorwurf einer Trunkenheitsfahrt im Raum stand, sollte ein Atemalkoholvortest beim Tatverdächtigen durchgeführt werden. Er gab zu, Alkohol getrunken zu haben, jedoch war er nicht in der Lage, einen solchen Vortest durchzuführen. Während der gesamten polizeilichen Maßnahme war der Mann sehr aggressiv, beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte.

Aufgrund seines zunehmenden unkooperativen Verhaltens wurde der Täter für eine Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. In der weiteren Folge wehrte sich der Mann und leistete aktiven Widerstand gegen die Beamten.

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Es wurden keine Polizeibeamten verletzt.

Den 46-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr.

