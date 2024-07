POL-NB: Diebstahl eines Minibaggers

Demmin (ots) - Am 01.07.2024 gegen 23:00 Uhr wurde der Polizei in Demmin ein Einbruch in den Erdbeerverkaufsstand auf dem Parkplatz des Nettomarktes in der Jarmener Straße gemeldet. Die Beamten konnten vor Ort Beschädigungen am Verkaufsstand und vermeintliches Diebesgut neben dem Verkaufshäuschen feststellen. Durch Zeugen vor Ort konnte die Tat beobachtet und im Nachhinein zwei flüchtige Täter beschrieben werden. ...

