Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Unfall mit Radfahrer/Südbrookmerland - Auto prallt gegen Verkehrsschild

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Unfall mit Radfahrer

Zu einem Unfall ist es am Dienstag in der Krummhörn gekommen. Am Nachmittag fuhr eine 64-jährige Renault-Fahrerin auf der Laugstroat. Als sie gegen 15.45 Uhr nach rechts auf die Manningastraße abbiegen wollte, übersah sie einen 19-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der Radfahrer leicht verletzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Südbrookmerland - Auto prallt gegen Verkehrsschild

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden ist es am Mittwoch in Südbrookmerland gekommen. Ein 28-jähriger Jaguar-Fahrer fuhr auf der Auricher Straße in Richtung Emden. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er gegen 9.25 Uhr nach rechts von der Straße ab. Er stieß erst gegen den Bordstein und überfuhr daraufhin eine Straßenlaterne, ehe er gegen ein Verkehrsschild prallte. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Schaden wird auf ungefähr 65.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell