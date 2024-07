Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Erdbeerhäuschen

Demmin (ots)

Am 01.07.2024 gegen 23:00 Uhr wurde der Polizei in Demmin ein Einbruch in den Erdbeerverkaufsstand auf dem Parkplatz des Nettomarktes in der Jarmener Straße gemeldet. Die Beamten konnten vor Ort Beschädigungen am Verkaufsstand und vermeintliches Diebesgut neben dem Verkaufshäuschen feststellen.

Durch Zeugen vor Ort konnte die Tat beobachtet und im Nachhinein zwei flüchtige Täter beschrieben werden. Weiterhin konnten mögliche Personalien der beiden Tatverdächtigen bekannt gemacht werden.

Eine zivil eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte im Nahbereich des Tatortes zwei Personen, auf die die bisherige Täterbeschreibung zutreffen könnte, fest und beobachtete, wie diese ein Gebäude betraten.

Nachfolgende polizeiliche Recherchen ergaben, dass es sich bei dem Gebäude um dieselbe Adresse handelt, an der die beiden Tatverdächtigen wohnhaft sein sollen. Beide Tatverdächtige sind polizeilich bekannt.

Eine durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg stattgegebene Durchsuchung der Wohnung erfolgte im Anschluss.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-jährigen und 37-jährigen Deutschen, welche sich während der polizeilichen Maßnahmen fortan unkooperativ verhielten.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahls gegen die beiden Personen aufgenommen. Aufgrund des Spurenaufkommens wurde der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zur Spurensicherung hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell