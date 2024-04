Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin flüchtet nach Unfall mit Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Von-Ketteler-Straße mit der Alisostraße in Paderborn-Elsen hat sich am Mittwochnachmittag, 24. April, eine Radfahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die beteiligte Autofahrerin flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei Paderborn sucht Zeugen.

Die 78-jährige Radfahrerin war gegen 15.30 Uhr auf dem Radweg der Von-Ketteler-Straße stadteinwärts unterwegs. Als sie dabei war, die Alisostraße zu überqueren, bog unmittelbar vor ihr eine unbekannte Autofahrerin von der Alisostraße in die Von-Ketteler-Straße ab. Die Fahrradfahrerin konnte nicht mehr bremsen und fuhr mit ihrem Rad in die linke Seite des Autos. Durch den Aufprall kam sie zu Fall und zog sich leichte Verletzungen an Ellenbogen, Hüfte sowie am Nacken zu.

Die Autofahrerin stieg daraufhin aus dem Fahrzeug aus und erkundigte sich nach der 78-Jährigen. Da es zu dem Zeitpunkt des Unfalls stark regnete, stellten sich beide Frauen zunächst in der Filiale einer Bank in der Nähe unter. Die Autofahrerin teilte dort mit, ihre Personaldokumente aus dem Auto holen zu wollen und dann wiederzukommen. Das tat sie nicht. Sie flüchtete letztendlich vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen PKW gehandelt haben. Nähere Angaben zur Fahrerin konnte die verunfallte Radfahrerin nicht machen.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen sowie zu der Autofahrerin in dem blauen PKW geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell