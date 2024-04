POL-PB: Tödlicher Alleinunfall auf der B64

Hövelhof (ots) - (CK) - Bislang unbekannte Einbrecher drangen am Dienstagmittag (23.04., 11.40 Uhr bis 12.25 Uhr) durch Aufhebeln einer rückwärtigen Terrassentür in ein Einfamilienhaus am Margeritenweg ein. Im ersten Obergeschoss durchsuchten sie Schränke und Schubladen und flüchteten schließlich mit Schmuck in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat zur ...

mehr