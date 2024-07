Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Totes Rehkitz - Polizei sucht Mann mit Dreadlocks

Neubrandenburg (ots)

In der Kleingartenanlage in der Vordersten Straße in Neubrandenburg soll ein Mann ein Rehkitz erstochen haben. Zudem soll er versucht haben, auch die Mutter zu töten.

Die Polizei hat zu dem Vorfall vom 21.06. Ermittlungen im Umfeld aufgenommen, nachdem es einen Hinweis auf einen möglichen Täter gab. Bisher konnte der Verdächtige noch nicht eindeutig identifiziert werden.

Daher wenden sich die Ermittler jetzt an die Bevölkerung: Der Mann mit der hellen Hautfarbe und den kurz geschnittenen Dreadlocks soll sich zumindest häufiger in der Kleingartenanlage aufhalten. Wer kann allgemeine Angaben zu ihm geben? Wer hat den Mann im Tatzeitraum am 21.06.2024 (Donnerstag) zwischen etwa 16:30 Uhr und 17:15 Uhr in der Kleingartenanlage in der Vordersten Straße gesehen und kann weitere Angaben zu ihm machen?

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Neubrandenburg telefonisch unter 0395 / 55825224 sowie schriftlich unter www.polizei.mvnet.de entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell