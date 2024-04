Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl

Speyer (ots)

Von Donnerstagabend auf Freitagmorgen versuchten unbekannte Täter in ein Modegeschäft in der Maximilianstraße einzubrechen. Die Täter versuchten durch die Eingangstür in das Geschäft einzudringen, was ihnen jedoch misslang. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Maximilianstraße verdächtige Personen wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell