Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.08.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Creglingen: Verkehrskontrollen während Musikfestival

Am vergangenen Wochenende hieß es wieder feiern und gute Musik genießen auf den Festivalgeländen im Bereich Creglingen und Rothenburg ob der Tauber. Doch leider hielten sich nicht alle an Recht und Gesetz, vor allem nicht im Bereich #dontdrinkanddrive und #dontdrivehigh. Polizeibeamte kontrollierten innerhalb der vergangenen Tage die ankommenden und abfahrenden Fahrzeuge. Vier Personen wurde betrunken und 13 Personen durch Drogen berauscht hinterm Steuer eines Pkws angetroffen. Zudem waren 26 Fahrer und Fahrerinnen alkoholisiert, jedoch noch im erlaubten Bereich. Ebenfalls räumten 29 Personen ein, dass sie innerhalb der vergangenen Tage Cannabis konsumierten, waren aber bei der Kontrolle unauffällig und fahrtüchtig.

Bad Mergentheim: Deutlich zu schnell auf der Bundesstraße unterwegs

Mit 59 Stundenkilometern zu schnell war am Samstagabend ein 31-Jähriger auf der Bundesstraße 19 bei Bad Mergentheim unterwegs. Der Mann wurde mit seinem Porsche zwischen Stuppach und Rengershausen von Polizeibeamten gemessen, die Geschwindigkeitskontrollen durchführten. Den 31-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld, zwei Punkt im Fahreignungsregister und ein einmonatiges Fahrverbot.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitagmittag in Bad Mergentheim und flüchtete anschließend. Ein 45-Jähriger hatte seinen Mercedes C-Klasse gegen 12.40 Uhr in einer Parklücke in der Straße "Krumme Gasse" abgestellt. Als er um 13.20 Uhr zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er den Unfallschaden. Der Verursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das abgestellte Auto und ist ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren geflüchtet. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Wittighausen: Mit über 2,1 Promille Auto gefahren

Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 54-jähriger Autofahrer verantworten. Der Mann war am Sonntagvormittag mit seinem Mercedes Sprinter in der Friedhofstraße in Wittighausen unterwegs, obwohl er deutlich betrunken war. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 10.45 Uhr zeigte ein Atemalkoholtest des Mannes mehr als 2,1 Promille an. Der 54-Jährige musste daraufhin in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss neben dem Strafverfahren noch mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Werbach: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigten zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen einen in Werbach geparkten Pkw. Der Täter oder die Täterin begab sich zwischen 12.30 Uhr und 9 Uhr zu dem in der Friedhofstraße abgestellten Pkw und zerstach die Reifen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Großrinderfeld: Berauschter Autofahrer

Vermutlich berauscht von Drogen war eine 26-jähriger Autofahrer am späten Freitagabend bei Großrinderfeld. Der Mann war gegen 20.30 Uhr mit seinem Audi auf der Landesstraße 578 in Richtung Kist unterwegs, als er von Polizeibeamten angehalten wurde. Bei der Verkehrskontrolle kam der Verdacht einer Beeinflussung durch Drogen auf, weshalb der 26-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus musste. Er muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnis rechnen.

Wertheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstagabend verursachte ein Unbekannter einen Verkehrsunfall auf der Ladenstraße 509 bei Wertheim und flüchtete anschließend. Gegen 21 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Mercedes die Landesstraße zwischen Bronnbach und Külsheim. In diesem Bereich kam ihm ein Auto mittig auf der Straße entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern musste der 47-Jährige nach rechts ausweichen und prallte mit den Fahrzeugfelgen gegen den Bordstein. Hierbei entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell