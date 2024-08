Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Poser- und Raserkontrollen

Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Eppingen führten am Samstagabend verstärkt Poser- und Raserkontrollen am Altstadtring durch. Da sich am frühen Samstagabend die Beschwerden über laute Fahrzeuge in Eppingen häuften, kontrollierte die Polizei zwischen 19 Uhr und 23 Uhr sieben Motorräder und 20 Pkws. Hierbei konnten keine Verstöße festgestellt werden. Auch in den kommenden Wochen werden die Kontrollen in diesem Phänomenbereich weiter vermehrt stattfinden.

Gemmingen: Einbruch in Bäckereifiliale - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag unberechtigt Zutritt zu einer Bäckereifiliale in Gemmingen. Zwischen Samstagabend, 20.45 Uhr, und 6.15 Uhr am nächsten Morgen, schlug der Täter mit einem Pflasterstein ein Fenster des Gebäudes im Freizeitweg ein und gelangte so ins Innere. Dort wurde im Anschluss gewaltsam ein Tresor geöffnet und die Tageseinnahmen der Bäckerei entwendet. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Heilbronn: Pkw kollidiert mit Straßenbahn Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Samstagnachmittag in Heilbronn. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Porsche die Austraße in Richtung Hans-Rießler-Straße. Parallel zu ihm fuhr eine Straßenbahn. Auf Höhe des Kreisverkehrs missachtete der Porsche-Fahrer vermutlich das Rotlicht der Ampel, überfuhr die Haltelinie und kollidierte mit seinem Fahrzeug mit der Straßenbahn. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Brackenheim: Mit über zwei Promille von der Fahrbahn abgekommen

Über zwei Promille zeigte der Atemalkoholtest eines 23-Jährigen nach einem Unfall am frühen Samstagmorgen bei Brackenheim an. Zuvor war der junge Mann gegen 0.45 Uhr mit seinem VW Golf auf der Kreisstraße 2074 von Hausen kommend in Richtung Brackenheim unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr an den Kreisstraße 2074 und 2073, kollidierte er mit seinem Fahrzeug mit der Verkehrsinsel, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Bordstein und ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er über eine Grünfläche und einen Feldweg und kam in einem Maisfeld zum Stillstand. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des Mannes fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über zwei Promille anzeigte, musste der Golf-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Gundelsheim: Drei Verletzte bei Unfall

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagmorgen bei Gundelsheim. Gegen 10.40 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem VW Passat auf der Bundesstraße 27 von Mosbach kommend in Richtung Gundelsheim unterwegs. An der Ampel wollte die junge Frau nach links in Richtung Gundelsheim abbiegen. Da die Lichtzeichenanlage Grünlicht zeigte, bog sie ab und missachtete hierbei die Vorfahrt des aus Richtung Offenau kommenden VW Touran eines 58-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision der Fahrzeuge wurden beide Fahrer sowie die 52-Jährige Beifahrerin im Touran verletzt. Die Insassen des Touran mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Möckmühl: Betrunken Unfall verursacht und abgehauen

Stark betrunken verursachte ein 27-Jähriger am Samstagmorgen einen Unfall in Möckmühl und flüchtete anschließend. Kurz nach 1 Uhr war der Mann mit seinem Opel Corsa in der Eisenbahnstraße unterwegs und kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Opel zunächst mit einem geparkten Opel Frontera, welcher durch die Wucht des Aufpralls gegen das Rolltor und die Fassade eines Hauses geschoben wurde. Im weiteren Verlauf streifte der Corsa einen weiteren abgestellten Pkw und beschädigte diesen. Nach dem Unfall setzte der 27-Jährige seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten mehrere Fahrzeugteile des Verursachers sicherstellen. Unter Anderem den Außenspiegel des Pkws. So konnte schnell ermittelt werden, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Opel Corsa handeln musste. Im Rahmen der anschließenden Fahndung stellten die Polizisten den stark unfallbeschädigten Corsa an der Anschrift des Halters fest. Dieser konnte kurz darauf stark alkoholisiert und schlafend in seiner Wohnung festgestellt werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Löwenstein: Pkw beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Sonntagabend in Löwenstein und flüchtete anschließend. Ein 32-Jähriger hatte seinen Seat Leon gegen 17 Uhr am Fahrbahnrand der Reisacher Straße abgestellt. Als er gegen 17.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich aus einer gegenüberliegenden Stichstraße rückwärts ausgefahren und dabei mit seinem Auto kollidiert war. Aufgrund des Schadensbilds wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen SUV, Gelände- oder Lieferwagen handelt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Eppingen: Motorradfahrer nach Sachbeschädigung und Beleidigung gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Motorradfahrer bereits am vergangenen Donnerstag in Eppingen-Rohrbach im Vorbeifahren einen Pkw beschädigte und dessen Besitzer beleidigte. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Pkw die Bruchsaler Straße und hielt sich hierbei an die vorgeschriebenen 30 km/h. Dies missfiel vermutlich dem hinter ihm fahrenden Motorradfahrer, weshalb dieser den Pkw überholte und dem Fahrer den Mittelfinger zeigte. Im weiteren Verlauf bog der 63-Jährige nach rechts in Richtung Elsenz ab und konnte den Zweiradfahrer, am Fahrbahnrand wartend, wahrnehmen. Der Mann hielt nicht an und setzte seine Fahrt fort. Daraufhin folgte ihm der Unbekannte auf seiner Maschine mit Heilbronner Kennzeichen, überholte ihn erneut und schlug dabei gegen den Außenspiegel. Hierbei ging das Spiegelglas zu Bruch. Am Ortseingang Elsenz trafen die beiden Verkehrsteilnehmer erneut aufeinander und es entwickelte sich ein Streitgespräch in dessen Verlauf der Motorradfahrer den 63-Jährigen erneut mehrfach beleidigte. Der Zweiradfahrer kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 20 bis 25 Jahre alt - Circa 1,75 Meter groß - Heller Vollbart - Trug einen schwarzen Helm mit auffällig blauem Visier Sein Motorrad sei schwarz/blau. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Motorradfahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am Samstagmorgen in Heilbronn einen Pkw beschädigte. Der Besitzer eines Mercedes hatte diesen gegen 7.30 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle auf den Parkplätzen der dortigen Kfz-Werkstatt in der Neckarsulmer Straße abgestellt. Als er gegen 9.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Windabweiser auf der rechten Fahrerseite abgerissen und zerstört wurden. Außerdem wurde die Seitenscheibe zerkratzt. Die Höhe des verursachten Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell