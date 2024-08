Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.08.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Widdern: Brand einer Kirche

Am Samstagabend wurde um 22:00 Uhr der Brand der katholischen Kirche St. Josef bekannt. Zum Meldungszeitpunkt stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Das Gebäude brannte im weiteren Verlauf nieder. Ein weiteres Übergreifen des Feuers konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Zwei vor der Kirche ordnungsgemäß geparkte Pkw wurden auf Grund der Hitzentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist bislang unklar. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 500.000 Euro. Die Löscharbeiten werden sich noch weit in den Sonntag hineinziehen. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten sich unter 07132/93710 mit dem Polizeirevier Neckarsulm in Verbindung zu setzen. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren die Feuerwehr mit über 120 Einsatzkräften, der Rettungsdienst im Einsatz.

