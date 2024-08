Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.08.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen-Eberstadt: Pferd durch Schuss getötet - Zeugen gesucht Am Samstag wurde ein Pferd auf einer Koppel in Eberstadt durch einen Schuss getötet, nun sucht die Polizei Zeugen. Gegen 21.15 Uhr meldete sich die Besitzerin des Tiers bei der Polizei und teilte mit, dass sie das Pferd tot auf der Koppel im "Hohlen Steinweg" aufgefunden habe und dass der Körper ein Einschussloch aufweisen würde. Am Mittag, gegen 12.30 Uhr, habe das Tier noch gelebt. Wer auf das Pferd geschossen hat ist nun Teil der Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Hohlen Steinweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei in Buchen zu melden.

Mosbach: Bekifft am Steuer und vor Polizei geflüchtet Am frühen Montagmorgen flüchtete ein 22-Jähriger in Mosbach vor der Polizei. Zuvor war der junge Mann gegen 0.30 Uhr mit seinem Opel im Hammerweg einer Streife entgegengefahren. Da sein Frontlicht defekt war wendeten die Polizisten den Streifenwagen und folgten dem Opel. Kurz nach dem Wendevorgang beschleunigte der Fahrer des Opels sein Fahrzeug und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Herrenwiesenstraße davon. Im Bereich der Einmündung zum Erlenweg konnte das Fahrzeug eingeholt und der Fahrer zum Anhalten aufgefordert werden. Dies missachtete der 22-Jährige und fuhr mit circa 80 km/h in die Goehtestraße ein. Im weiteren Verlauf raste er durch den verkehrsberuhigten Bereich um anschließend nach links auf die Steige und kurz darauf nach rechts auf die Heidelberger Straße. Von dort setzte er seine Flucht auf der Bundesstraße 27 in Richtung Mosbacher Kreuz fort. Zwischen der Abfahrt Neckarelz-Süd und Neckarzimmern konnte der Opel durch die Polizei gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nachdem ein Schnelltest positiv auf THC verlief, musste der junge Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Mosbach: Hundebesitzerin nach Körperverletzung gesucht

Nachdem der Hund einer bisher Unbekannten am Donnerstagabend in Mosbach einen Jogger zu Fall brachte, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 20 Uhr joggte ein 61-Jähriger auf dem Weg "Unterm Haubenstein" im kleinen Elzpark in Richtung Mosbacher Innenstadt, als er von einer Joggerin überholt wurde. Diese führte an einer Leine einen kleinen weißen Hund bei sich. Beim Passieren des Mannes sprang der Hund zwischen dessen Beine und brachte ihn so zu Fall. Die Besitzerin stoppte kurz, setzte aber, nachdem der Gestürzte sie darum bat die Polizei zu informieren, ihren Weg in Richtung Mosbacher Innenstadt fort. Der 61-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht und konnte zunächst nicht selbständig aufstehen. Wer kann Angaben zu der unbekannten Hundebesitzerin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Mosbach-Neckarelz: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt Schwere Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer am Samstagmorgen bei einem Unfall in Neckarelz zu. Gegen 10.10 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Lkw die Steige in Richtung Reichenbuch und bog nach links in die Beethoven Straße ein. Hierbei übersah er vermutlich den aus Richtung Reichenbuch sehr schnell heranfahrenden 20-jährigen Fahrradfahrer. Dieser leitete eine Gefahrenbremsung ein, verlor die Kontrolle über sein Rennrad und kollidierte mit dem Lkw. Der junge Mann wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt.

Seckach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitag in Seckach und flüchtete anschließend. Ein 31-Jähriger hatte seinen VW Golf gegen 7 Uhr in der Steinbruchstraße abgestellt. Als er gegen 15.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Streifschaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Aglasterhausen: Einbruch in Wohnhaus - Wer hat etwas gesehen? Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Woche unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Aglasterhausen. Zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, öffneten der oder die Täter gewaltsam die Terrassentür des Gebäudes in der Straße "An der Tongrube" und gelangten so ins Innere. Hier wurden im Anschluss die Räumlichkeiten durchsucht und anschließend das Haus, vermutlich ohne Diebesgut, wieder verlassen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Gundelsheim/Neckarzimmern/Mosbach: Mit knapp 2,8 Promille im Straßenverkehr unterwegs - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Über 2,7 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Mannes am Freitagnachmittag in Mosbach an. Zuvor war der 45-Jährige mit seinem VW Passat auf der Bundesstraße 27 unterwegs gewesen. Hier fiel er in Gundelsheim einer Zeugin auf, da er Schlangenlinien fuhr und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Hierdurch mussten entgegenkommende Fahrzeugführer ihre Autos abbremsen und ausweichen. Auf Höhe eines Einkaufszentrums an der B27 konnte der Mann schließlich durch die Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Hierbei gelang es ihm nicht, ohne Hilfe aus seinem Auto auszusteigen. Außerdem zeigte er weitere körperliche und kognitive Koordinationsschwierigkeiten, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 2,7 Promille zeigte, musste der VW-Fahrer die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Nun sucht die Polizei Zeugen der Fahrweise des Mannes. Insbesondere die Verkehrsteilnehmer, welche durch dessen Fahrweise auf der B27 gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090, beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

