LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg - Ergreifung von entwichenem Strafgefangenen in Moldau

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg (LKA BW) vom 7. November 2023 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/5643353)

Wie bereits berichtet, ist am 30. Oktober 2023 ein damals 43-Jähriger, in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal inhaftierter Strafgefangener im Rahmen einer Ausführung im Bereich Germersheim (Rheinland-Pfalz) entwichen.

Während der rund neunmonatigen intensiven Fahndung haben die Zielfahnder des LKA BW und die Pforzheimer Staatsanwaltschaft umfassend und fortlaufend von den gesetzlich möglichen Fahndungsmaßnahmen Gebrauch gemacht, auch unter Einbindung und mit Unterstützung zahlreicher weiterer Staaten. So ist es am gestrigen Sonntag schließlich gelungen, den unter anderem wegen Mordes verurteilten Entwichenen in der moldauischen Hauptstadt Chisinau festzunehmen. Nicht zuletzt dank der großen Unterstützung des Bundeskriminalamtes sowie der Behörden in Moldau, Österreich, Polen, Rumänien, Tschechien, der Ukraine und Ungarn gelang es, den Entwichenen zu lokalisieren und letztlich die Festnahme herbeizuführen. Den Behörden in den genannten Ländern gebührt insoweit ein besonderer Dank für die sehr gute, schnelle und konstruktive internationale Zusammenarbeit.

Wie es konkret gelang, den genauen Aufenthaltsort des Entwichenen zu ermitteln und die Verhaftung zu bewirken, kann in diesem Zusammenhang allerdings nicht näher mitgeteilt werden, da entsprechende Informationen den Fahndungserfolg in zukünftigen Fällen gefährden könnten.

Nachdem der Entwichene gestern festgenommen werden konnte, wird nun ein förmliches Auslieferungsersuchen an die Republik Moldau vorbereitet. Die Republik Moldau wird dann nach Erhalt der notwendigen Unterlagen darüber zu entscheiden haben, ob und wann es zu einer Auslieferung des Entwichenen kommt.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Medienvertreter werden gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial aus dem Bestand zu nehmen.

