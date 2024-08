Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.08.2024 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Raub gesucht

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht Zeugen nach einem Raubdelikt. Am Freitagabend um 22.23 Uhr sollen vier bisher unbekannte Männer an der Türe einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heilbronner Schulgasse geklingelt und eine 15-Jährige, welche die Tür öffnete, bedroht und in der Folge die Wohnung nach Raubgut durchsucht haben. Die Männer werden wie folgt beschrieben: Täter 1:

- Circa 16 bis 18 Jahre alt - dunkler Teint - schwarze Kleidung - hellblonde, kurze Locken - hellblaue Augen

Täter 2:

- Circa 16 bis 18 Jahre alt - dunkler Teint - schwarze Kleidung - Trug eine Sturmhaube über dem Gesicht

Täter 3:

- Circa 16 bis 18 Jahre alt - dunkler Teint - schwarze Kleidung - Schlauchschal über dem Gesicht - Auffällige Augenpartie/Augenbrauen

Täter 4: - Circa 16 bis 18 Jahre alt - dunkler Teint - helle Kleidung - Sturmhaube über dem Gesicht

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen in und um die Schulgasse gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell