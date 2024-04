Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Sicherungsposten am Bahnübergang durch Lok schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am 13.04.2023 kam es in den Abendstunden in Lübeck zu einem Personenunfall am Bahnübergang "Forstweg". Ein Sicherungsposten wurde durch eine vorbeifahrende Lok schwer verletzt.

Gegen 21:40 Uhr durchfuhr eine Lok den wegen Bauarbeiten für Personen- und Straßenverkehr gesperrten Bahnübergang "Forstweg" auf der zweigleisigen Strecke von Travemünde nach Lübeck-Dänischburg. Ein für die Baustelle abgestellter Sicherungsposten wurden dabei von der Lok erfasst und schwer verletzt. Der Lokführer leitete sofort eine Schnellbremsung ein und kam wenig später zum Stehen. Baustellenmitarbeiter alarmierten unmittelbar die Rettungskräfte sowie Bundes- und Landespolizei. Nach Eintreffen der Rettungskräfte wurde der 55-jährige sofort erstversorgt, im Anschluss mit Verdacht auf Polytrauma ins Krankenhaus eingeliefert und notoperiert. Gegen 00:00 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Aufgrund des Unfalls kam es im Verlauf zu Zugverspätungen und Totalausfällen für den nachfolgenden Zugverkehr. Wie und warum es zu dem Unfall kam ist zunächst unbekannt und nun Gegenstand bundespolizeilicher Ermittlungen.

