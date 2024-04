POL-GF: Beeinflusste Autofahrer

Gifhorn (ots) - Zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Braunschweiger Straße in Gifhorn wurde am gestrigen Vormittag die Polizei gerufen. Beim Einfahren übersah eine 85-Jährige einen Mercedes-Benz, der sich bereits im Kreisverkehr befand und an ihrer Einfahrt vorbeifuhr. Sie fuhr mit ihrem Volkswagen ebenfalls in den Kreisverkehr und stieß mit der linken Front gegen die rechte Seite des Mercedes. Durch den ...

mehr