Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 26-Jähriger mit Eisenstange angegriffen

Ludwigshafen (ots)

Samstagnacht (14.07.2024), gegen 02:00 Uhr, kam es im südlichen Innenstadtbereich zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern, bei der ein 26-Jähriger mittels eines Schlagwerkzeugs angegriffen und geschlagen wurde. Polizeikräfte stellten den 26-Jährigen Täter in der Nähe des Tatorts fest und nahmen ihn in Polizeigewahrsam. Da er stark alkoholisiert war, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht Verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

