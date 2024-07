POL-PPRP: Jugendliche schlagen auf 43-Jährigen ein

Haßloch (ots) - Am frühen Freitagmorgen (12.07.2024), gegen 03:38 Uhr, brach unter einem Carport ähnlichen Gebäude auf dem Gelände der Pferderennbahn Haßloch ein Brand aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

