POL-PPRP: Brand auf dem Anwesen der Pferderennbahn Haßloch

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochabend (10.07.2024), gegen 18:50 Uhr, verließ ein 27-Jähriger einen Supermarkt in der Ludwigstraße, als er durch einen gleichaltrigen Mann angesprochen und aufgefordert wurde, ihm sein Geld auszuhändigen. Als der Geschädigte dies verneinte, schlug ihm der Tatverdächtige unvermittelt ins Gesicht. Der Angegriffene ergriff die Flucht, konnte durch den Verfolger jedoch in der Rheinuferstraße eingeholt werden. Hier soll der Täter den ...

