POL-NB: Ausländerfeindliche Parolen während eines Dorffestes in Niepars

Pasewalk (LK V-G) (ots) - Am Samstag, den 01.06.24 um 08:20 Uhr stellten Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Pasewalk eine Sachbeschädigung am jüdischen Gedenkstein in Löcknitz fest. Durch unbekannte Täter wurden der Gedenkstein und die darauf befindliche Gedenktafel großflächig mit roter Farbe besprüht. Der Sachschaden wird auf ca. 200EUR geschätzt. Die ...

mehr