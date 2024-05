Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gegen geparktes Auto gefahren

Zwei kaputte Autos und eine Schwerverletzte sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr in der Riedlenstraße. Dort fuhr eine 81-Jährige mit ihrem Toyota in Richtung Bertholdstraße. Aus unbekannter Ursache stieß sie auf Höhe des Rohrwegs gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi. Durch den Aufprall kippte der Toyota um und kam auf der linken Seite zum Liegen. Die Fahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Den Schaden am Toyota schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro, den am Audi auf 2.500 Euro. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

++++0889379 (JS)

