Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Pkw gewaltsam geöffnet

Geilenkirchen-Würm/-Lindern (ots)

In der Nacht von Dienstag (19. März) auf Mittwoch (20. März) schlugen Unbekannte in Würm an vier Pkw eine Scheibe ein, um jeweils in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Die Tatorte lagen in der Straße Am End, wo zwei Pkw abgestellt waren, am Fahrposterweg sowie im Bereich Im Feldchen / In der Kummet. Die Täter erbeuteten einen Schlüsselbund sowie Bargeld und Schminkutensilien. In derselben Nacht verschafften sich unbekannte Personen im Ortsteil Lindern ebenfalls gewaltsam Zugang zu zwei Fahrzeugen. In der Straße Oberste Hof fiel ihnen dabei ein Portmonee in die Hände. Aus einem Pkw, der in der Juliane-Hilgers-Straße in einer Garage stand, stahlen sie eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Ausweisdokumenten. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob alle Taten in Zusammenhang stehen und hat bereits die ersten Ermittlungen aufgenommen.

