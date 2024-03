Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Landau (ots)

Am 05.03.2024 wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau diverse Standkontrollen an mehreren Örtlichkeiten durchgeführt. Insgesamt mussten 29 Fahrzeugführer beanzeigt werden, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Weitere 19 Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt, da sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. In 16 Fällen musste eine Verwarnung ausgesprochen werden, da das Stopp-Schild an der Weißenburger Straße / Ecke Zweibrücker Straße regelwidrig überfahren wurde. Weiterhin mussten acht Fahrzeugführer im Rahmen einer Schulwegkontrolle beanstandet werden, da ein bestehendes Durchfahrtsverbot in der Schneiderstraße missachtet wurde. Zudem wurden 20 Kontrollaufforderungen aufgrund nicht mitgeführter Papiere oder Fahrzeugmängeln ausgestellt.

