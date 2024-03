POL-PDLD: Lingenfeld - Kontrolle "Am Hirschgraben"

Annweiler am Trifels (ots) - Am 04.03.2024 gegen 15.00 Uhr wurde einem Mann in einem Discounter in Annweiler in der Landauer Straße die Geldbörde entwendet. Nach den derzeitigen Ermittlungen wurde die Geldbörse aus einer Tasche der Jacke entnommen, die der Mann anhatte. Daher dürfte der oder die Täter nahe an dem Geschädigten gestanden haben. Zeugen, welche verdächtige Personen gesehen haben, sollen sich bitte mit ...

