Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge aus Gartenwerkstatt entwendet

Selfkant-Höngen (ots)

An einer in der Straße Op de Berg in einem Garten befindlichen Werkstatt brachen unbekannte Täter ein Vorhängeschloss auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Die Tat ereignete sich zwischen dem 18. März (Montag), 18 Uhr, und dem 19. März (Dienstag), 16 Uhr.

