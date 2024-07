Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Festnahme nach versuchtem Raubdelikt

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag (13.07.2024), gegen 00:45 Uhr, traf ein 19-jähriger Mann im südlichen Innenstadtbereich auf drei junge Erwachsene. Ein 18-Jähriger aus der Gruppe sprach den 19-jährigen an und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, stieß der 18-Jährige ihn gewaltsam zu Boden. Die Gruppe ließ von ihm ab und flüchtete vom Tatort. Der 19-Jährige zog sich durch den Sturz Verletzungen am Kopf zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Polizeikräfte stellten den Täter und seine Begleiter unweit des Tatorts fest. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

