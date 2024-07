Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall leichtverletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend (13.07.2024), gegen 19:30 Uhr, kam es auf dem Adlerdamm an der Einfahrt zu einem Parkplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Radfahrer leichtverletzt wurde. Ein 88-Jähriger Autofahrer hatte beim Abbiegen den auf dem Radweg fahrenden Radfahrer übersehen, weshalb es zur Kollision kam. Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Darüber hinaus entstand am Rad und am Pkw ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell