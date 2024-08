Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Brackenheim-Dürrenzimmern: Gartenhütte und Wohnwagen abgebrannt

Warum am Montagabend eine Gartenhütte in Dürrenzimmern in Brand geriet ist derzeit noch unklar. Gegen 19.45 Uhr wurde der Polizei das Feuer in der Kiesbachstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei waren die Hütte und ein vor Ort abgestellter Wohnwagen komplett ausgebrannt. Der Sachschaden wird auf circa 8.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Schwaigern: Gegen Ampel gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Ampel bei Schwaigern und flüchtete anschließend. Zwischen 21 Uhr am Sonntagabend und dem nächsten Morgen, 6 Uhr, kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit dem Ampelmast auf der Bundesstraße B293 auf Höhe des Sportplatzes Schluchtern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Ampelanlage so schwer beschädigt, dass die komplette Ampelschaltung ausfiel. Der Verursacher räumte vermutlich die Unfallstelle auf, legte abgebrochenen Teile der Ampel auf die Mittelinsel und entfernte sich dann mit seinem wahrscheinlich ebenfalls stark beschädigten Auto von der Unfallstelle. Der verursachte Schaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Neuenstadt am Kocher: Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall

Sechs Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmittag in Neuenstadt. Gegen 12.30 Uhr wollte eine 44-Jährige in der Kochendorfer Straße ihren VW Caddy auf der Fahrbahn wenden. Hierfür lenkte sie ihr Fahrzeug zunächst in eine Bushaltestelle und bremste bis zum Stillstand ab. Als sie anschließend zum Wenden ansetzte übersah sie vermutlich den heranfahrenden Ford Mustang eines 28-Jährigen. Der Mann versuchte noch auszuweichen, konnte die Kollision der Pkws jedoch nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurden in beiden Fahrzeugen jeweils drei Personen verletzt. Zwei der Mitfahrer im VW wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Lauffen: Jugendliche Einbrecher von Polizei geschnappt

Nach einem Einbruch in eine Gartenhütte bei Lauffen am Montagabend konnten die beiden jugendlichen Täter durch die Polizei festgenommen werden. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Teenager öffneten gegen 19.45 Uhr gewaltsam die Tür der Hütte auf einem Gartengrundstück zwischen Lauffen und Nordheim . Die von einem Zeugen informierten Beamten konnten die beiden Tatverdächtigen auf der Anfahrt zum Tatort auf einem Kleinkraftrad feststellen, diese kontrollieren und vorläufig festnehmen. Bei ihnen wurde Diebesgut im niedrigen zweistelligen Eurobereich aufgefunden. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass die Kennzeichen an dem Zweirad ebenfalls gestohlen waren und kein Versicherungsschutz für das Kraftrad bestand. Die Jugendlichen wurden nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

A 81 / Ilsfeld: Transporter kollidiert mit Lkw

Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr fuhr der Fahrer eines Fiat-Transporters auf einen stehenden Lkw auf . Aufgrund von stockendem Verkehr musste der Lkw-Fahrer sein Gespann auf der A81 kurz vor der Tank- und Rastanlage Wunnenstein in Richtung Stuttgart bis zum Stillstand abbremsen. Vermutlich erkannte das der Fiat-Lenker zu spät und fuhr hinten auf. Hierdurch wurde der Fahrer schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Der Transporter musste abgeschleppt werden. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der linke Fahrstreifen zeitnah freigegeben werden. Es kam zu Stau zwischen den Anschlussstellen Weinsberg und Ilsfeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell