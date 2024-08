Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Nachdem ein Unbekannter am Dienstagabend in Heilbronn einem 19-Jährigen ins Gesicht schlug, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 22.30 Uhr wartete der junge Mann an der S-Bahn Haltestelle am Marktplatz, als der Unbekannte auf ihn zukam und um eine Zigarette bat. Nachdem ihm keine Zigarette ausgehändigt wurde, beleidigte er zunächst sein Gegenüber und soll ihm dann unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin informierte der Geschädigte die Marktplatzsecurity, welche im Anschluss die Polizei alarmierte. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung im Innenstadtbereich konnte der Flüchtige, welcher sich in Richtung Käthchenhof entfernt hatte, nicht mehr angetroffen werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Circa 30 Jahre alt - Circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß - Korpulent - Dunkler Teint - Kurze dunkle Haare und kurzer dunkler Bart - Trug ein schwarzes T-Shirt der Marke "Nike" und eine kurze dunkle Hose - Führte eine Bauchtasche mit sich

Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Jagsthausen: Zeugen nach Unfall gesucht

Wie es genau dazu kam, dass ein Mann am Montagnachmittag in Jagsthausen mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam, ist noch unklar. Der 27-Jährige befuhr gegen 14.45 Uhr mit seinem Seat die Landesstraße 1025 von Olnhausen kommend in Richtung Widdern, als er in einer Linkskurve von der Straße abkam und mit einer Mauer kollidierte. Im Rahmen der Unfallaufnahme teilte der Seat-Fahrer mit, dass ihm ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegengekommen sei und er deshalb habe ausweichen müssen. Durch eine Zeugin wird der Unfallhergang allerdings anders geschildert. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Neckarsulm: Polizei sucht Müllsünder

Die Polizei sucht einen Müllsünder in Neckarsulm. In den vergangenen Wochen, zuletzt am 13. August 2024, entsorgte eine unbekannte Person in regelmäßigen Abständen ihren Hausmüll auf der Fahrbahn der Heilbronner Straße. Hierbei legt der Unbekannte die Tüten in der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 5 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Stadtmitte ab. Verkehrsteilnehmer mussten durch das Hindernis immer wieder abbremsen und es umfahren. Eine Gefährdung für Rad- oder Motorradfahrer kann nicht ausgeschlossen werden. Wer hat in den letzten Wochen verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Heilbronn-Frankenbach: Zeugen nach sexuellem Übergriff gesucht

Nach einem sexuellen Übergriff am Dienstagabend in Frankenbach, sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Gegen 21.10 Uhr war eine 56-Jährige in der Bamberger Straße zu Fuß unterwegs, als ein bisher unbekannter Fahrradfahrer an ihr vorbeifuhr und ihr von hinten mit der Hand an das Gesäß griff. Anschließend fuhr er mit dem Rad davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Circa 19 bis 20 Jahre alt - Circa 1,70 Meter groß - Dunkler Teint - Dunkle, kurze Haare - Trug eine schwarze Hose, weiße Sneakers und ein weißes T-Shirt - War mit einem hellen Mountainbike oder Trekkingrad unterwegs.

Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen oder kennt den bisher Unbekannten? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell