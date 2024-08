Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.08.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Reinhardshof: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher drangen am Dienstag unbemerkt in ein Wohnhaus in Wertheim-Reinhardshof ein. Zwischen 11 Uhr und 22.50 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße, verschafften sich Zutritt und brachen im dritten Stock eine Wohnungstür auf. Im Inneren der Wohnung durchsuchten sie vermutlich das Inventar. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wegen des Einbruchs wurden eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Bad Mergentheim: Fahrzeug übersehen

Weil ein 53-jähriger Autofahrer ein anderes Fahrzeug vermutlich übersah, kam es am Dienstagvormittag zu einem Unfall in Bad Mergentheim. Gegen 10 Uhr fuhr der Mann mit seinem Mercedes auf der Austraße in Richtung der Milchingstraße. An der Einmündung zur Milchingstraße übersah er vermutlich den in Richtung des neuen Friedhofs fahrenden und bevorrechtigten Mercedes eines 79-Jährigen. Beide Pkw prallten im Einmündungsbereich zusammen. Durch die Kollision wurde der Mercedes des 79-Jährigen gegen einen am Straßenrand liegenden Zierstein geschleudert. In diesem Moment war in diesem Bereich ein 35-jähriger Fahrradfahrer mit seinem 2-jährigen Sohn unterwegs und wurden von dem schleudernden Fahrzeug erfasst. Der Radfahrer und das Kind erlitten leichte Verletzungen und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 79-Jährige und seine 76-jährige Beifahrerin erlitten keine Verletzungen, wurden aber zur Beobachtung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der 53-Jährige und seine 44-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Großrinderfeld: Ortsschild gestohlen - Zeugen gesucht

Drei bisher Unbekannte entwendeten am frühen Dienstagmorgen ein Ortsschild in Großrinderfeld. Gegen 3 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie die Täter das Schild in der Ilmspaner Straße am Ortsausgang in Richtung Ilmspan abmontierten und in einen kleinen Pkw luden. Anschließend flüchteten sie in Richtung Ortsmitte. Der entstandene Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Verbleib des Ortsschildes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Großrinderfeld: Zeugen nach Sachbeschädigung an Schulgebäude gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in der Nacht vom 8. auf den 9. August ein Oberlicht der Grundschule Großrinderfeld beschädigten. Der oder die Täter kletterten vermutlich vom Schulhof des Gebäudes in der Frankenstraße auf das Dach und schlugen hier die Scheibe des Oberlichtes ein. Der Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell