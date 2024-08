Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.08.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Niedernhall: Trafohäuschen ausgebrannt - Mehrere Gemeinden ohne Strom

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache für den Brand eines Trafohäuschens in Niedernhall am Dienstagmorgen. Kurz nach 8 Uhr meldete ein Zeuge zunächst einen Knall und anschließend eine Rauchentwicklung aus dem Trafohäuschen in der Schöntaler Straße. Kurz darauf konnte man bereits Flammen an dem Gebäude wahrnehmen. Die Freiwilligen Feuerwehren Niedernhall und Weißbach waren mit einem großen Aufgebot vor Ort und konnte den Brand, nachdem der Stromlauf durch den Stromversorger abgestellt wurde, löschen. Durch die Überbrückung des Stromkreises konnten fast alle Ortschaften Niedernhalls nach circa einer Stunde wieder mit Strom versorgt werden. Lediglich auf der Giebelheide dauerte der Stromausfall länger. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Bretzfeld-Schwabbach: Verkaufsautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Verkaufsautomaten in Schwabbach aufbrachen, sucht die Polizei Zeugen. Der oder die Täter machten sich an dem Wurst- und Fleischautomaten in der Schwabenstraße zu schaffen und verursachten dabei einen Schaden von circa 3.000 Euro. Außerdem nahmen sie das gesamte darin befindliche Bargeld an sich. Wer hat in der Tatnacht rund um die Schwabenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07946 940010 an den Polizeiposten Bretzfeld.

Gesamter Hohenlohekreis: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Alktuell versuchen Betrüger erneut telefonisch das Vertrauen von Menschen aus dem Hohenlohekreis zu gewinnen und durch Vortragen einer Lügengeschichte zur Herausgabe persönlicher Daten und Informationen über die finanziellen Verhältnisse zu bewegen. Hinter den Anrufen steckt nicht die Polizei und vermutlich handelte es sich dabei um die Vorbereitungshandlungen für Straftaten. Aus diesem Grund gibt das Polizeipräsidium Heilbronn nochmals folgende Sicherheitshinweise: Die Polizei ruft nie unter der Polizeinotrufnummer 110 an. Sprechen sie mit Unbekannten nie über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Verständigen Sie, wenn sie sich unsicher sind oder bei verdächtigen Anrufen die Polizei. Diese ist unter der Nummer 110 rund um die Uhr für sie erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell