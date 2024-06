Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Dorstener Straße ist am Donnerstagabend ein 70-jähriger Fahrradfahrer verunglückt. Der Marler kann sich an den Unfall selbst nicht erinnern. Nach bisherigen Informationen wollte er vom Ruhrfestspielhaus in Richtung Innenstadt fahren, gegen 20.30 Uhr muss der Unfall passiert sein. Der 70-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es wird derzeit von einem Alleinunfall ausgegangen. Wer nähere Angaben zu dem Unfall machen kann, wird gebeten, das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

