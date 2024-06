Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Raubüberfall auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es auf der Bottroper Straße zu einem Raub auf eine Tankstelle. Die Täter nahmen Bargeld und Zigaretten mit.

Die Männer fuhren mit einem dunklen SUV vor. Zwei Täter stiegen aus, der Fahrer blieb im Fahrzeug. Anschließend warfen die beiden die Eingangstür mit einem Gullydeckel ein und schafften es so in den Verkaufsraum. Zur Tatzeit war nur der Nachtschalter geöffnet.

Anschließend bedrohten die Männer die Angestellte mutmaßlich mit einer Machete. Sie nahmen das Bargeld aus der Kasse und Tabakwaren aus der Auslage. Im weiteren Verlauf flüchteten alle drei in dem SUV in unbekannte Richtung. An dem Fluchtfahrzeug waren die Kennzeichen abmontiert.

Die beiden Tatverdächtigen im Verkaufsraum wurden identisch beschrieben: männlich, 1,65m bis 1,75m groß, schlank, komplett schwarz bekleidet, Sturmhaube. Einer der beiden trug zusätzlich ein Basecap.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

