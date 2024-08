Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 14.08.2024 MIT EINEM BERICHT AUS DEM STADTKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Biberach: vermisste 55-Jährige wieder aufgefunden Die seit Freitag, 09.08.2024, vermisste 55-jährige Frau aus Heilbronn-Biberach konnte am Mittwochnachmittag in Heilbronn-Böckingen im Wohngebiet Schanz aufgefunden werden. Sie kam vorsorglich zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus, befand sich aber nicht in Lebensgefahr.

