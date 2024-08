Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.08.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten: Frau bei Unfall tödlich verletzt

Aus bisher unbekannter Ursache geriet die Fahrerin eines Smarts am Mittwochnachmittag bei Niederstetten von der Fahrbahn ab. Die Lenkerin war gegen 14.40 Uhr auf der Kreisstraße 2855 von der Bundesstraße 290 (Zollhaus) kommend in Richtung Ermershausen unterwegs. Hier kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit ihrem Pkw mit einem Baum. Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Verkehrspolizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

