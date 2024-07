POL-OG: Bühlertal - Brand eines Müllcontainers

Kehl (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Kehl ermitteln nach einem Vorfall am Mittwochmorgen in einem Gebäude in der Vogesenallee gegen einen 25 Jahre alten Mann wegen missbräuchlicher Verwendung von Ausweispapieren. Der Mann wies sich nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 8:40 Uhr anlässlich einer theoretischen Führerscheinprüfung mit dem Ausweis eines anderen aus, was einem dortigen Mitarbeiter nicht verborgen blieb. Daraufhin wurde die Polizei zur weiteren Klärung ...

