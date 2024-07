Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Renitenter Dieb

Offenburg (ots)

In einem Geschäft in der Freiburger Straße wurde am Mittwoch kurz vor 12 Uhr durch einen Kunden eine Getränkedose entwendet. Als er von Mitarbeitern darauf angesprochen wurde schlug er nach diesen und beleidigte diese. Dann öffnete er die Getränkedose und trank sie leer. Die hinzugezogene Polizei stellte fest, dass es sich bei dem Dieb, der außerdem weiteres Diebesgut dabei hatte, um einen 42 Jahre alten Mann handelt, der schon oft mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Er wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erlies den Haftbefehl und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. /ag

