Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Randaliert

Rastatt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag randalierte ein Mann in der Herrenstraße. Gegen 2 Uhr beobachtete ein Anwohner wie ein 41-Jähriger offenbar gegen Schilder trat und den Außenspiegel am Pkw des Zeugen beschädigte. Daraufhin soll dieser auf ihn zu gegangen sein und den Unruhestifter angesprochen haben. Er reagierte allem Anschein nach aggressiv und wollte den Beobachter ohrfeigen. Als der Anwohner daraufhin zurück in das Mehrfamilienhaus flüchtete, folgte ihm der Randalier. Ihm gelang es jedoch nicht die Wohnung des Zeugen zu finden und soll stattdessen die Wohnung einer unbeteiligten Frau betreten haben. Diese sprach ihn an, was ihn augenscheinlich zur Flucht bewegte. Bei einer Garagenzufahrt wurde der vermutlich alkoholisierte Unruhestifter von zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten angetroffen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von nahezu 2 Promille. Außerdem konnten durch die Polizeibeamten Rastatts leichte Verletzungen bei dem 41-Jährigen festgestellt werden, weshalb er zur Untersuchung in ein nahgelegenes Klinikum gebracht wurde. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell