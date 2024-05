POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung durch riskantes Überholmanöver

Montabaur (ots) - Am 08.05.2024 zwischen 07:40 Uhr und 07:50 Uhr war die 14 jährige Fahrradfahrerin im Begriff von der Neptunstraße in Montabaur in die Straße Am Himmelfeld einzubiegen. Als ein PKW von der Straße Am Himmelfeld nach rechts in die Neptunstraße einbiegt, muss die Fahrradfahrerin in den Graben ...

mehr