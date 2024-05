POL-PDMT: Fahrtüchtigkeit stand im Fokus der Verkehrskontrollen

Nassau (ots) - In der Nacht von Montag, dem 06.05.24, auf Dienstag, dem 07.05.24, kam es in Nassau in der Bahnhofstraße zu mehreren Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Geparkte Fahrzeuge wurden hierbei durch unbekannte Täter mittels spitzem Gegenstand mutwillig zerkratzt. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion in Bad Ems oder jede andere Polizeidienststelle. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur ...

