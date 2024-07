Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall

Rastatt (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 11:45 Uhr an der Kreuzung Richard-Wagner-Ring/ Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind im Grundschulalter leicht verletzt wurde. Ein Volvo-Fahrer wollte offenbar an der genannten Kreuzung vom Richard-Wagner-Ring nach rechts in die Gartenstraße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs soll ein Kind, das bei grüner Fußgängerampel mit seinem Tretroller die Gartenstraße überquerte, von dem Pkw-Lenker nicht bemerkt worden sein. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Junge wurde nach ersten Erkenntnissen auf die Fahrbahn geschleudert und konnte sich anschließend selbstständig auf den Gehweg begeben. Er wurde von herbei gerufenen Rettungskräften vor Ort versorgt und konnte in die Hände seiner Erziehungsberechtigten übergeben werden. Den mutmaßlichen Unfallverursacher erwartet eine Anzeige. /st

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell