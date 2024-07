Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Auffahrunfall, mehrere Pkw beteiligt

Kappelrodeck (ots)

Drei leicht Verletzte und ein Sachschaden von rund 13.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag. Kurz vor 12 Uhr befuhr eine 36-jährige Seat-Fahrerin die L87 von Ottenhöfen kommend. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie unmittelbar nach dem Überqueren der Bahngleise, dass ein vor ihr fahrender 52-jähriger Renault-Lenker abbremste und fuhr diesem in der Folge hinten auf. Sein Auto wurde aufgrund des starken Aufpralls auf ein weiteres, davor befindliches, Fahrzeug geschoben. Eine 19-jährige Mitsubishi-Fahrerin soll ursprünglich einen Bremsvorgang eingeleitet haben, weil ein vor ihr fahrendes Fahrzeug offenbar links in die Straße "Am Rain" abbiegen wollte und verkehrsbedingt warten musste. Alle dahinterfahrenden Autos verlangsamten daraufhin ihr Tempo und standen nur in geringem Abstand zu einander, was die Kettenreaktion ermöglichte. Die drei Insassen des Seat - die Fahrerin und zwei Beifahrer - wurden mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten dauerten bis circa 14 Uhr an. /st

