POL-OG: Appenweier, A5 - Überschlagen

Baden-Baden, Oos (ots) - Ein 30-jähriger Fahrzeug-Halter rief am Dienstag gegen 19:30 Uhr die Polizei in die Ooser Bahnhofstraße zu Hilfe, weil er offenbar beobachten konnte wie ein Fremder versuchte unerlaubt seinen Pkw zu öffnen. Die Beamten der Bundespolizei und die Streifenbesatzung nahmen unverzüglich die Ermittlungen auf und konnten nach kurzer Fahndung in der nahen Umgebung einen verdächtigen Mann vorläufig ...

