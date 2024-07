POL-OG: Lahr - Schwer verletzt bei Verkehrsunfall

Baden-Baden, Oos (ots) - Am Dienstag gegen 13:50 Uhr kam es in einem Einkaufscenter im Gewerbepark Cité zu einem Ladendiebstahl. Nach ersten Erkenntnissen entwendete ein noch unbekannter Mann einen Koffer in einem Ladengeschäft, den er dann in einer Boutique mit Kleidung füllte und dort versteckte. Aufmerksame Mitarbeiter entdeckten den Koffer und alarmierten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeiposten ...

mehr