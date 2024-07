Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Wohnmobil- und Caravankontrolle zur Ferienreisezeit, Tipps der Polizei

Mittelbaden (ots)

Mit dem Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg, starten viele Urlauber mit den eigenen vier Wänden auf Rädern in die Erholung. Doch die Reise birgt auch Gefahren: Übermüdung, falsche Ladungssicherung oder -verteilung, technischer Zustand, Sicherung von Gasflaschen oder Überladung. Neben Risiken für die Verkehrssicherheit, drohen hier auch Bußgelder und Punkte. So fand am vergangenen Freitagvormittag auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Baden-Baden eine stationäre Kontrolle mit dem Schwerpunkt auf Wohnwagengespanne und Wohnmobile statt. Das Augenmerk richteten die Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden insbesondere auf Ladungssicherung, Gewicht und auf mögliche gefahrgutrechtliche Verstöße. Die Fahrzeuge wurden durch eingesetzte Polizeimotorräder aus dem fließenden Verkehr der A 5 herausgelotst, kontrolliert und gewogen. Es zeigte sich, dass der überwiegende Teil der festgestellten Überladungen auf volle Frischwassertanks und falsche Verteilung der Ladung zw. Zugfahrzeug und Anhänger zurückzuführen war. Vielen Kontrollierten war ihre Zuladungsgrenze dabei nicht bekannt und zeigten sich überrascht von ihrem tatsächlichen Gewicht. Auch führte Unkenntnis über die einzelnen Bestimmungen zum Transport von Gasflaschen letztendlich zu einer Beanstandungsquote von 53 Prozent der insgesamt 64 kontrollierten Fahrzeuge.

Damit die Ferienreise nicht mit Unannehmlichkeiten oder einem Unfall beginnt, einige Tipps der Polizei:

Beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht und die Achslasten, packen Sie schweres Gepäck nach unten und in einem Wohnwagen vor die Achse. Obenliegende Staufächer sollten nur mit leichtem, offene Ablagen während der Fahrt gar nicht beladen werden. Verstauen Sie Gegenstände rutschsicher. Viel Gewicht lässt sich sparen, wenn der Wassertank nicht vollständig gefüllt ist. Achten Sie auf Achs- und Stützlasten: die Fahrstabilität kann davon unmittelbar betroffen sein. Im Zweifelsfall vor der Abfahrt in den Urlaub eine öffentliche Wiegestelle aufsuchen.

