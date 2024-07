Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Mehrfacher Diebstahl

Baden-Baden, Oos (ots)

Ein 30-jähriger Fahrzeug-Halter rief am Dienstag gegen 19:30 Uhr die Polizei in die Ooser Bahnhofstraße zu Hilfe, weil er offenbar beobachten konnte wie ein Fremder versuchte unerlaubt seinen Pkw zu öffnen. Die Beamten der Bundespolizei und die Streifenbesatzung nahmen unverzüglich die Ermittlungen auf und konnten nach kurzer Fahndung in der nahen Umgebung einen verdächtigen Mann vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen durch die Polizeibeamten konnte eine entwendete Bankkarte gesichert werden, die zwischenzeitlich dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden konnte. Nach seiner Entlassung aus dem Polizeirevier Baden-Baden konnte der mutmaßliche Langfinger wenig später von Beamten der Bundespolizei in Karlsruhe erneut im Besitz von Diebesgut gefasst werden. Die Höhe des gesamten Diebstahlschadens ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. /st

