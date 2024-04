Polizei Salzgitter

POL-SZ: Peine, Kernstadt Süd, Gasverpuffung in einem Mehrfamilienhaus, eine weibliche Person schwer verletzt.

Peine (ots)

Am Freitag, den 12.04.2024, um 11.25 Uhr, ereignete sich in der Peiner Südstadt, im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, eine Gasverpuffung. Hierbei wurde eine Bewohnerin schwer verletzt. Nach Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei, musste festgestellt werden, dass es aus bisher unbekannter Ursache in der Küche der betroffenen Wohnung zu einem Gasleck gekommen sein muss, welches dann zu einer Gaskonzentration in der Küche führte, die ausreichte, dass es bei der Bedienung eines Elektrogerätes zu einem sog. Abrissfunken kam, der dann das Gas-Luftgemisch zur Verpuffung brachte. Dadurch wurde die Küche entglast und die Frau schwer verletzt. Weitere Familienangehörige waren nicht in der Wohnung, andere Mietparteien waren ebenfalls nicht betroffen. Das Gas und der Strom wurden nun bis zur Klärung der Ursache abgestellt und verplombt. Die schwer verletzte Bewohnerin kam zunächst in das Klinikum Peine und wurde dann in die MHH Hannover verlegt.

