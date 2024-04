POL-PDTR: Diebstahl von Gartenmöbeln in der Ortsmitte von Ayl

Hoppstädten-Weiersbach (ots) - Am Montag, den 29.04.2024 kam es gegen 22:00 Uhr, zu einem Brand eines Anhängers in Hoppstädten-Weiersbach. Bereits bei Eintreffen der Feuerwehr stand dieser in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht und ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld ...

