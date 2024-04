POL-COE: Coesfeld, B525/ Erstmeldung: Sperrungen wegen Lkw-Bergung

Coesfeld (ots) - Auf der B525 in Coesfeld kam es am Freitag (19.04.24) zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Gegen 13.30 befuhr eine 52-jährige Autofahrerin aus Borken die Bundesstraße in Richtung Nottuln. Kurz hinter dem Abzweig zur Dülmener Straße geriet sie aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Sie kollidierte zunächst mit einem entgegenkommenden Sattelschlepper, drehte sich mehrfach und ...

