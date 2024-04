POL-COE: Ascheberg, Herbern, Spormakerstraße/ Kennzeichen-Dieb gesucht

Coesfeld (ots) - Unbekannte wollten in Lagerräume einer Gasstätte am Laurentiusplatz einbrechen. Es gelang den Tätern nicht, eine Türe gewaltsam zu öffnen. Die Tatzeit liegt zwischen 22 Uhr am Mittwoch (17.04.24) und 14.30 Uhr am Donnerstag (18.04.24). Auch eine Fahrradwerkstatt an der Mühlenstraße war Ziel von Einbrechern. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch (17.04.24) und 9 Uhr am Donnerstag (18.04.24) schlugen die ...

